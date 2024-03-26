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Общество

Возле рынка «Мадина» в Бишкеке убирают кафе, столовую и навесы

Возле рынка «Мадина» убирают кафе, столовую и навесы, расположенные с южной стороны на муниципальной земле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ранее владельцам направлены письма-претензии управления по контролю за землепользованием столичного муниципалитета, после чего они в добровольном порядке демонтируют объекты. В итоге освободится 186 квадратных метров муниципальной земли.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии . Демонтаж объектов возле рынка

Ранее со стороны управления выдано уведомление об освобождении муниципальной территории.

Кроме того, в добровольном порядке демонтированы 52 объекта облегченного типа, расположенные на улице Абаканской, 121. Со стороны управления составлен акт осмотра о выявленных нарушениях на земельном участке, который арендовали под благоустройство, но использовали под хранение контейнеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289871/
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