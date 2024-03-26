Начался капитальный ремонт здания Министерства культуры

В Бишкеке начали капитальный ремонт здания Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Фотографии 24.kg прислал читатель.

На снимках видно, что со здания уже снята штукатурка.

Напомним, что здание построено в 1927 году. В нем до 1936-го находились Центральный исполнительный комитет и Совнарком Киргизской АССР. Затем там размещались различные правительственные учреждения, музеи.

Здание является памятником истории и архитектуры республиканского значения.

Ранее сообщалось, что на ремонт здания Министерства культуры власти потратят почти 29 миллионов сомов. На эти средства планируются отбивка штукатурки стен и потолков, установление новых металлических ограждений, освещения и прокладка кабеля.

Отметим, о необходимости ремонта в здании Минкультуры сообщалось еще в 2019 году.