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Общество

Теракт в Москве. Задержанный Алишер Касимов не является гражданином Кыргызстана

Задержанный Алишер Касимов не является гражданином Кыргызстана. Об этом сообщили в МИД КР.

По его данным, уроженец Кыргызстана Алишер Касимов в соответствии с указом президента Кыргызской Республики от 2014 года вышел из гражданства республики.

«В этой связи вопросы защиты прав и законных интересов данного гражданина не входят в компетенцию дипломатических и консульских учреждений Кыргызской Республики на территории России», — добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что Алишер Касимов — бизнесмен из Красногорска. Как установило следствие, он сдавал квартиру подозреваемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Алишер Касимов сказал в суде, что не знал ничего о планах террористов относительно «Крокуса», а просто сдавал им квартиру через сервис «Авито». Басманный суд вынес решение о его аресте на время следствия.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано восемь подозреваемых.

По предварительным данным Следственного комитета РФ, погибло 139 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289916/
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