В Кыргызстане есть образовательный суверенитет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, доноры не навязывают переход на 12-летнюю модель образования.

«Но не забывайте, что мы являемся членами ООН. Возможно, мы получим потом гранты, чтобы оснастить последние классы необходимым оборудованием. Сейчас у нас экономика самостоятельная, и решения принимаются государством автономно», — сказала министр.

Отметим, что по новой модели 1-5-й классы будут считаться начальными, 6-9-й классы — средним звеном и 10-12-й классы — старшими. Предполагается, что старшеклассники смогут овладеть рабочими профессиями — повар, слесарь, электрик и так далее. Для этого необходимо оборудование.