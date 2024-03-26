В Бишкеке 26 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 12 часов 28 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.26. Полный календарь орозо-2024 можете посмотреть здесь.

Отключение света, газа, воды

9.00-13.00 — отрезки улицы Дачной, переулок Аральский, жилмассивы «Ак-Орго» (улица Чамгарак), «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Азия, Чон-Арык, Эркин, Жениш, Улан), «Киргизия-1» (улицы Кожомкулова, Корельская, Онежская, Парковая), «Колмо» (улица Кулиева);

9.00-16.00 — микрорайон «Асанбай», 46 (5-8-й подъезды);

9.30-17.30 — отрезки улиц Бакинской, Фере, Сеченова, Витебская, Маяковского;

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, Бектенова, Койбагарова, переулки Тобольский, Предгорный;

0.00-5.00 — отрезки улиц Октябрьской, Достоевского, Кийизбаева;

9.00-12.00 — отрезки улиц Московской, Турусбекова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо-106);

9.00-17.00 — улицы Турусбекова, 82, Московская, 73, отрезки улиц Васильева, Тоголока Молдо, Щербакова, Лумумбы, переулки Алтайский, Джольский, Исанова, Каарманский;

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Ак-Шоокум);

13.00-17.00 — отрезки улиц Бокомбаева, Молодая Гвардия, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова);

14.00-17.00 — отрезки улиц Айни, Адышева;

13.30-15.30 — отрезки улиц Власова, Волковой, 9 Января, Ильменской, Очаковской-2, Лумумбы, Садыгалиева, Троицкой.

У кого намечается той

Алексей Погорелов

Родился 26 марта 1983 года. Мастер спорта Кыргызской Республики по легкой атлетике, участник Олимпийских игр 2008 года.

Памятные даты

«Фиолетовый день» (День больных эпилепсией)

Фото www.purpleday.org

26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии.

Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди Меган в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ «Одноклассники» основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби.

Люди, которые меняли мир

Родился Актан Арым Кубат

Фото из интернета. Актан Арым Кубат

Родился 26 марта 1957 года. Народный артист КР, кинорежиссер, художник, актер.

С 1981-го работал в качестве художника-декоратора, художника-постановщика на киностудии «Кыргызфильм». В 1990 году дебютировал как режиссер документального кино с фильмом «Бежала собака» (производство «Кыргызфильм») в соавторстве с Эркином Рыспаевым, а в 1992-м снял первый игровой фильм «Где твой дом, улитка?».

Буквально через год Актан Арым Кубат снял фильм «Селкинчек», мировая премьера которого прошла на кинофестивале в Локарно, где картина получила главный приз в секции короткометражного кино. Это событие дало возможность ему познакомиться со своим французским продюсером Чедомиром Коларом, который в дальнейшем выступил главным продюсером его фильмов «Бешкемпир» (1998), «Маймыл» (2001), «Свет-аке» (2010) и «Кентавр» (2016).

Актан Арым Кубат активно участвует в общественной деятельности в области кино.

В 2016 году был признан одним из лучших режиссеров Азии, а «Бешкемпир» вошел в сто лучших фильмов Азии по версии сборника Пусанского кинофестиваля, который провел опрос среди 72 кинокритиков мира.

Куда сходить

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