Афиша Бишкека на неделю: «бэби театр», кинопремьеры и вечер джаза

26-29 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-31 марта. Выставка «ToBe Named / Аталган / Имена»

Свои работы представили такие художники, как Алтын Капалова, Бентли Спанг, Гамал Боконбаев, Дженни Ирен Миллер, «Заманбап Искусство», Кейт С.Уилсон, Луз Мария Санчес, Нурпери Орунбаева, Равшан Та Джин, Сая Вулфальк, Чжаоюэфань, Элизабет Уитстендли.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-18.00.

6-26 марта. Весенняя выставка

В экспозиции представлены более 40 произведений разных жанров (сюжетные и абстрактные композиции и натюрморты с букетами цветов) художников Юлдаша Нурматова и Саркына Сооронбаева.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

19 марта — 7 апреля. Выставка «Венгерские востоковеды»

На выставке представлены стенды, посвященные путешествиям и исследованиям видных венгерских ученых, внесших вклад в изучение Азии, Африки, Океании, Центральной Азии и Кавказа, а также уникальные экспонаты из фондов КНМИИ — графика, предметы декоративно-прикладного искусства и скульптурные работы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

27 марта. Концерт саундтреков

Зрители услышат саундтреки из любимых турецких фильмов: «Зимородок», «Королек — птичка певчая», «Эзель», «Осман», «Великолепный век» и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

28 марта. Кинопремьеры

«Отважный Бим и пернатые колокольчики» (мультфильм). Перед большим праздником колокольчики собираются вместе, чтобы состязаться в ловкости и отваге. Победителей ждет необыкновенно важная миссия — путешествие в Рим за магическим эликсиром, пробуждающим весну. Удача улыбается Биму и его друзьям. Прежде чем доставить волшебный трофей, им предстоит схватка с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

«Годзилла и Конг: Новая империя» (фантастика, боевик). Американский фильм о монстрах режиссера Адама Вингарда. Сиквел фильма «Годзилла против Конга» (2021). В фильме снимались Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри, Кэйли Хоттл и Чэнь Фала.

«Хитмен. Последнее дело» (триллер). Нокс — профессиональный киллер. Последние годы своей жизни он мечтал лишь об одном — забыть о том, что совершил. Но сейчас, когда деменция уничтожает его личность, хитмену придется приложить все силы, чтобы спасти от рук продажных копов своего сына. Счет идет на часы. Он уже не помнит, кто перед ним, друг или враг, лишь указательный палец все так же уверенно спускает курок.

«Уиджи. Потустороннее измерение» (ужасы). Команда блогеров-инфлюэнсеров решает провести ритуал в особняке «черной графини». Поклонница всего сверхъестественного, она бесследно исчезла после того, как ей предложили сыграть в игру, которая должна была провести ее в другое измерение. Вызывая дух графини, блогеры впускают в мир потусторонние силы. Выживет тот, кто сможет вернуть демонов обратно.

29 марта. Вечер музыки Spring jazz jam session

Выступят талантливые джазовые музыканты Бишкека: Ирина Артющенко, Виктория Юртаева и Ислам Сагынов, Азат Жумашев, Эрик Саттаров, Антон Ставничий. В программе стандарты из репертуара выдающихся музыкантов ХХ века в оригинальной аранжировке.

Ресторан «Винтаж» (Ахунбаева), 20.00.

29 марта. Одноактный балет «Кармен-сюита»

Одноактный балет впервые поставлен в Москве в апреле 1967 года кубинским хореографом Альберто Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой. Музыку для балета — транскрипцию великой оперы Жоржа Бизе — написал Родион Щедрин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

29 марта. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка в русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от 1 года до 4 лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 15.00.

29 марта. Комедия-гротеск «Лес»

«Лес» — это метафора, символизирующая саму жизнь с необъятным буреломом страстей, сомнений, соблазнов. Кто-то находит свою дорогу, а кто-то блуждает в вечном поиске смысла.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.