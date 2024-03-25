Штормовое предупреждение. На дорогах Кыргызстана ожидается сход лавин

На некоторых дорогах Кыргызстана ожидается сход лавин. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным Гидрометеорологической службы, с 25 по 28 марта из-за повышения температуры воздуха в горных районах республики ожидаются сход лавин, снежные заносы и накат, гололедица.
Речь идет об автодорогах:
- на 68-113-м километрах дороги Ала-Бука — Каныш-Кыя — Кызыл-Адыр (на перевале Чапчыма);
- на 0-3-м километрах дороги Кызыл-Бель — Ак-Таш;
- на 121-138-м километрах дороги Бишкек — Ош (на перевале Тоо-Ашуу), на 198-260-м километрах (на перевале Ала-Бель, в ущелье Чычкан).
МЧС рекомендует при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.