Минтруда предлагает сделать рабочим днем 7 апреля. Депутаты против

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предлагает сделать рабочими днями три праздника: 23 февраля (День защитника Отечества), 7 апреля (День народной Апрельской революции), 7-8 ноября (Дни истории и памяти предков). Об этом в своем докладе на парламентском комитете по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщила замминистра Жыпариса Рысбекова.

Ведомство разработало новые проекты Трудового кодекса и Закона КР «О введении в действие Трудового кодекса Кыргызской Республики».

Жыпариса Рысбекова отметила, что вышеуказанные праздники являются государственными, а не общенациональными. «Поэтому сокращение их количества не должно существенно повлиять на общественное настроение или вызвать негативную реакцию», — считают инициаторы.

Но с этим не согласились несколько народных избранников. Они считают, что 7 апреля должно быть выходным днем.

«В этот день погибли сыновья, отцы, кыргызские дети борясь за светлое будущее государства. Борясь с авторитарной властью. Если мы забудем это время, то мы не будем развиваться. Давайте не трогать 7 апреля», — сказал депутат Мирлан Самыйкожо.

Его поддержали нардепы Марат Мураталиев и Сеидбек Атамбаев.

Помимо этого, министерство выдвинуло предложение отменить практику переноса нерабочих дней в будни, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.