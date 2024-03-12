Ученые Кыргызстана и Алтая хотят создать электронный каталог артефактов

Ученые из Алтая намерены провести экспедицию в Кыргызстан, где планируются совместные раскопки с местными специалистами в Кочкорской долине. Об этом журналистам сообщил заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского госуниверситета профессор Алексей Тишкин.

Целью экспедиции является выявление тюркских археологических находок. Исследование этих памятников позволит лучше понять взаимодействие кочевников с местным населением Центральной Азии, а также изучить адаптацию тюркских скотоводов к ландшафту и традициям региона предгорий Тянь-Шаня. Кроме того, по итогам экспедиции планируется провести фотограмметрию отдельных тюркских артефактов с целью создания электронного каталога с трехмерными моделями.

Работы будут проводиться в июле и августе в рамках проекта научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» при Алтайском госуниверситете, который объединяет специалистов из России и стран Центральной Азии.

Помимо этого, ученые также планируют экспедицию в урочище Аккаин горного массива Калмаккырган в Казахстане.