Водителей начали штрафовать за парковку в зеленых зонах Бишкека

Муниципальная инспекция оштрафовала двух водителей за парковку в зеленых зонах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в отношении водителей составили протокол по статье 179 части 2 Кодекса о правонарушениях и оштрафовали их на 5 тысяч 500 сомов.

«Рейд прошел в Октябрьском районе совместно с сотрудниками УПСМ. Больше всего нарушений зафиксировали на улице Айтиева рядом с жилыми домами. Водители парковали машины между деревьями, а также в местах, не занятых зелеными насаждениями. На автовладельцев составили протоколы», — сказали в муниципалитете.

За парковку в неположенных местах штрафуют на 5 тысяч 500 сомов (физические лица) и 17 тысяч (юридические).

В пресс-службе добавили, что в ходе рейда часть бишкекчан с пониманием отнеслась к замечаниям, а некоторые — отрицательно.

Муниципальная инспекция настоятельно просит горожан не оставлять свои автомашины в зеленых зонах.