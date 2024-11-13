Чудаки парковки. В Бишкеке водитель закрыл проезд к республиканской больнице

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На улице Логвиненко оставляют машины на пути у пешеходов.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Владелец этого авто (04 644 AJH) перекрыл заезд во двор республиканской больницы на улице Логвиненко, между Токтогула и Московской. По словам очевидца, другие водители не могли из-за него выехать около 30 минут.

На улице Московской, в районе Абдрахманова, машины занимают полосу движения, образуя заторы на повороте.

На перекрестке улиц Шопокова и Киевской такая же ситуация.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Отметим, мэрия Бишкека начала штрафовать водителей за парковку возле мусорных контейнеров.

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