Чудаки парковки. В Бишкеке водитель машиной загородил вход в поликлинику

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
«На улице Буденного поперек улицы оставили машину. С коляской вынуждены были обходить по дороге», — написала читательница.
Вот так припарковались в районе пересечения улиц Ибраимова и Кулатова.
Продолжают оставлять авто на и возле пешеходных переходов на улице Дзержинского. «Это опасно!» — напоминает горожанин.
Вход в поликлинику № 6 загородили автомобилем. Очевидец просит наказать водителя.
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