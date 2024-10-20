Чудаки парковки. В Бишкеке машины на остановках мешают водителям и пассажирам

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Из-за машин, стоящих на остановках, водители общественного транспорта не могут к ним подъехать.
На улице Акиева вот так — прямо на перекрестке — оставили автомобиль.
На улице Ауэзова в «Городке строителей» машины паркуют на тротуарах и газонах.
Сложно пройти и по тротуару на улице Гоголя, в районе пересечения с Киевской. Аллея заставлена авто.
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