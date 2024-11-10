Чудаки парковки. В Бишкеке продолжают оставлять авто на газонах

Читатели присылают на WhatsApp фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Очевидец сообщил о грузовом авто на тротуаре на улице Абдрахманова.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«В районе улиц Буденного и Джалиля полный бардак на Аламединском рынке. Парковка на тротуаре и газонах», — написал читатель.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Прошу оштрафовать водителей за парковку в зеленой зоне на улице Московской, на пересечении с бульваром Эркиндик», — отметил бишкекчанин.

Напомним, в конце октября Бишкекский городской кенеш утвердил новые правила благоустройства от 29 августа, которые запрещают парковку на газонах и в зеленых зонах.

Кроме того, все субъекты торговой деятельности, а также поставщики (продавцы) должны проводить поставку, выгрузку, прием товара, сырья, пищевых продуктов и другого с 19.00 до 07.00.

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