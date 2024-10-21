Проблема парковок в Бишкеке. На улице Юнусалиева закрыли въезды на стоянки

На улице Юнусалиева после ремонта дороги убрали въезды на парковки. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«На участке между улицами Медерова и Джантошева убрали места для стоянки — их закрыли бордюром. Где-то есть пару въездов, но они неудобные. Невозможно занять всю парковку, встать могут только пара машин. В некоторых местах приходится заезжать по тротуару, где ходят люди. С другой стороны та же ситуация. Здесь автомобили оставляют в зеленой зоне, хотя рядом можно сделать нормальные места для парковки», — написал он.

Горожанин добавил, что в столице остро стоит проблема парковок, а тут есть место, но машину поставить невозможно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бишкеке планируют запустить платные почасовые парковки в рамках пилотного проекта.