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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Некоторые в Бишкеке заезжают на тротуар, несмотря на ограждения

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

«Вечное, десятилетиями творящееся столпотворение лимузинов по улице Жумабека. Мешают проезду. В субботу и воскресение добавляются машины посетителей ресторанов, создаются пробки», — написал очевидец.

На проспекте Чингиза Айтматова поставили столбики и большие камни, чтобы закрыть проезд на тротуар. Но некоторых и это не останавливает.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В Новопавловке на улице Фрунзе автомобиль припарковали на тротуаре. На возмущения пешеходов водитель не реагировал.

Бишкекчанин сообщил, что во двор дома 183 на улице Московской ежедневно заезжают около 20 грузовых машин для разгрузки товара в магазины, расположенные рядом. «Жильцы многоквартирных домов страдают от выхлопных газов, пройти невозможно. Внутридворовая дорога разрушена, требуется ремонт асфальта», — написал он.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/308599/
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