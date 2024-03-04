В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт

В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на масштабные ремонтные работы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, есть технологическое оборудование, которое требует этого.

Чиновник также отметил, что в этом году может измениться и срок отключения горячей воды в столице. Возможно, это будет 30-40 дней в зависимости от объема выполняемых работ.

«По вопросу теплоснабжения Бишкека мы выходим уже на контрактные отношения и реализацию крупных проектов. В том числе это реконструкция котельной «Бишкексельмаш» и строительство там ТЭЦ на 100 мегаватт по электрической мощности и 200-300 — по тепловой. На месте ТЭЦ-2 планируется также строительство новых мощностей — это 100 мегаватт по электрической мощности и около 100 гигакалорий в час тепловой. Кроме того, на месте возведения многоэтажных домов Госипотечной компании мы планируем строительство больших газовых котельных мощностью порядка 40 гигакалорий. Для домов в столице, которые используют для обогрева только электрическую энергию, мы будем строить локальные тепловые котельные», — сказал Таалайбек Байгазиев.