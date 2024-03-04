12:17
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Общество

В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на ремонт

В этом году планируется полная остановка ТЭЦ и Бишкектеплосети на масштабные ремонтные работы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев.

По его словам, есть технологическое оборудование, которое требует этого.

Чиновник также отметил, что в этом году может измениться и срок отключения горячей воды в столице. Возможно, это будет 30-40 дней в зависимости от объема выполняемых работ.

«По вопросу теплоснабжения Бишкека мы выходим уже на контрактные отношения и реализацию крупных проектов. В том числе это реконструкция котельной «Бишкексельмаш» и строительство там ТЭЦ на 100 мегаватт по электрической мощности и 200-300 — по тепловой. На месте ТЭЦ-2 планируется также строительство новых мощностей — это 100 мегаватт по электрической мощности и около 100 гигакалорий в час тепловой. Кроме того, на месте возведения многоэтажных домов Госипотечной компании мы планируем строительство больших газовых котельных мощностью порядка 40 гигакалорий. Для домов в столице, которые используют для обогрева только электрическую энергию, мы будем строить локальные тепловые котельные», — сказал Таалайбек Байгазиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288173/
просмотров: 1010
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин прокомментировал передачу ему имущества ТЭЦ и Бишкектеплосети
Нет тепла. Эту зиму Бишкек переживет, а чего столице ожидать дальше?
За прошлый год ТЭЦ Бишкека выработала 13 процентов всей электроэнергии в стране
Сильные морозы. Минэнерго опровергает сообщения о новой аварии на ТЭЦ Бишкека
Сильные морозы. Активную мощность ТЭЦ Бишкека увеличили до 310 мегаватт
Сильные морозы. Нагрузку на ТЭЦ повысили до 300 мегаватт
Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека увеличивают активную нагрузку
Бишкекчане мерзнут, энергетики говорят о работе ТЭЦ в штатном режиме
Авария на ТЭЦ Бишкека. Депутат интересуется строительством АЭС в Кыргызстане
Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Популярные новости
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Какая погода нас ждет в&nbsp;марте и&nbsp;чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;весны Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны
Март-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Март-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
4 марта, понедельник
12:00
Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертность в Кыргызстане Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертн...
11:53
Финансовая пирамида. В Караколе задержали еще двоих представителей Charge fast
11:50
Мэр Бишкека рассказал, насколько увеличится город после территориальной реформы
11:44
Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран
11:32
В Кыргызстане работает одна майнинг-компания, энергию в стране она не берет