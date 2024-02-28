Изменения есть, но... Жители Бишкека о работе общественного транспорта

В Бишкеке с конца 2023 года, когда стали массово поступать новые автобусы, взялись за реформу общественного транспорта. Начали убирать бусики, вводить новые маршруты, строить остановки, на некоторых улицах появились специальные выделенные линии.
В январе же повысили оплату проезда в общественном транспорте: до 17 сомов в муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате, до 20 сомов — при наличной.
Жители столицы поделились с журналистами 24.kg мнением о том, как повлияли последние новшества и повышение цен на проезд на работу общественного транспорта.
Пользователи социальных сетей зачастую оценивают работу общественного транспорта негативно. Многие указывают на то, что водители автобусов и троллейбусов грубые и не соблюдают Правила дорожного движения.