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Общество

В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов

С 1 марта 2024 года в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов. Об этом сообщает Министерство транспорта республики.

Отмечается, что ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог республиканского значения после зимы.

С 1 марта такие правила действуют на трассах в восьми областях, которые входят в так называемую «пятую дорожно-климатическую зону». Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля.

Это следующие области:

  • Алматинская;
  • Атырауская;
  • Жамбылская;
  • Улытауская;
  • Кызылординская;
  • Мангистауская;
  • Жетысуская;
  • Туркестанская.

Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287631/
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