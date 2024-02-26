В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов

С 1 марта 2024 года в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов. Об этом сообщает Министерство транспорта республики.
Отмечается, что ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог республиканского значения после зимы.
С 1 марта такие правила действуют на трассах в восьми областях, которые входят в так называемую «пятую дорожно-климатическую зону». Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля.
Это следующие области:
- Алматинская;
- Атырауская;
- Жамбылская;
- Улытауская;
- Кызылординская;
- Мангистауская;
- Жетысуская;
- Туркестанская.
Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.
С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.