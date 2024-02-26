В Казахстане вводят ограничения на проезд большегрузов

С 1 марта 2024 года в восьми регионах Казахстана будет введено ограничение для большегрузов. Об этом сообщает Министерство транспорта республики.

Отмечается, что ежегодно в весенний период вводится временное ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн для сохранности дорог республиканского значения после зимы.

С 1 марта такие правила действуют на трассах в восьми областях, которые входят в так называемую «пятую дорожно-климатическую зону». Здесь временное ограничение действует с 1 марта по 1 апреля.

Это следующие области:

Алматинская;

Атырауская;

Жамбылская;

Улытауская;

Кызылординская;

Мангистауская;

Жетысуская;

Туркестанская.

Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров, занятые на мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим, перевозку продуктов питания, пассажиров, багажа, медикаментов, а также занятые на дорожно-строительных работах.

С 23 марта по 1 мая аналогичные ограничения будут введены в Акмолинской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.