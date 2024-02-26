Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Итоги опроса

В конце 2023 года мэрия сообщила о создании нового автовокзала вместо Восточного на объездной дороге и запуске первого городского автобусного маршрута до него.

С середины января автовокзал официально начал работать, на него приезжают маршрутки из населенных пунктов Иссык-Кульской и Нарынской областей.

В третьем квартале планируют перенести за город Западный автовокзал. Уже выбрали место — с западной стороны села Достук по Васильевскому тракту. По проекту до него будут доезжать международные, междугородние, областные и пригородные маршруты из западной части Чуйской области.

Редакция 24.kg решила узнать, как к переносу автовокзалов относятся читатели.

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Более 40 процентов проголосоваших, или 1 тысяча 358 человек считают, что локации выбраны неудобно, жителям и гостям столицы сложно добираться до нужной точки в городе. Еще 8 процентов (279 человек) согласны с тем, что из ближайших сел ехать на новые автовокзалы неудобно и необходимо другое решение.

Еще 22 процента, или 755 читателей думают, что перенос вокзалов — это провальный проект, маршрутки все равно будут ездить на старые автовокзалы или на стихийные стоянки возле рынков и шлагбаума.

Чуть больше — 23 процента, или 780 читателей — согласны, что это правильное решение, старые автовокзалы тоже когда-то строили на окраинах города.