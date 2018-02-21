Подарки на 23 февраля. Что выбирают женщины

Признаемся, накануне 23 февраля женщины испытывают стресс, у них разламывается голова от мыслей о том, что же подарить вам, дорогие мужчины.

По традиции

Понимаем, что от привычных наборов для ухода за кожей — пенок для бритья и после, гелей и шампуней, бритвенных станков и «запасок» к ним, которые уже много лет подряд держат пальму первенства среди покупок накануне мужского праздника, у вас уже аллергия. «Ну сколько можно?» — думаете вы, и, признаемся, для возмущения есть основания. Пора менять приоритеты.

Однако во многих магазинах этот ассортимент по традиции уже занял видное место, а в некоторых именно на эти товары сделали солидные скидки.

В одном из крупных супермаркетов Бишкека решили порадовать скидками накануне Дня защитника Отечества. Бритвенный станок известной марки покупателям обойдется почти в два раза дешевле, чем обычно. И как избежать искушения?

Дорогой мой кошелек

Но не только гели, носки и трусы готовы дарить мужчинам. При этом стоимость подарка зачастую не превышает двух тысяч сомов. Наш выбор гораздо шире. Что именно покупают женщины в качестве презента, мы узнали в столичном торговом центре.

Фото ИА «24.kg». Часы на любой карман и вкус

«Чаще берут портмоне, у нас уже практически не осталось выбора», — говорит Айзада. Она продает портмоне и часы. Есть дорогие экземпляры за 18 тысяч сомов. Но такие хронометры в подарок еще никто не покупал. А вот более дешевые берут, несмотря на всякие суеверия. Средний чек — это подтвердили и здесь — около двух тысяч сомов. Покупают на эту сумму подарки для дорогих и любимых мужей, женихов, братьев, отцов. Для коллег, по признанию продавца, еще ни разу ничего не брали.

Коньяк и кони

Заходят женщины за подарками и в «посудный ряд».

Наряду с надоевшими уже кружками, набором рюмок и стаканов, берут эксклюзивный вариант.

Продавец Саида говорит, что в их отделе пользуются спросом коньячные наборы из мельхиора. Стоимость такого подарка от 1,5 тысячи сомов и выше.

«Покупают статуэтки лошадей, черепах. Это как раз берут на подарки не только своим половинкам, и начальникам, коллегам тоже. Но, если честно, то покупателей у нас становится больше перед 8 Марта», — говорит она.

Фото ИА «24.kg». Мельхиоровые наборы. Дорого-богато

А ремня не пробовал?

Продавец бутика брендовой одежды Елена признается, что раньше думала, что на 23 февраля берут только «трусики и носочки».

«Оказалось, что мужчинам в подарок покупают и куртки, и пиджаки, и брюки. Тем более сейчас скидки и можно приобрести хорошую вещь намного дешевле, за 6-7 тысяч сомов. Рациональный такой подход. Возможно, покупают потому, что знают фирму, качество. Берут также ремни, портмоне (от 1700 сомов), сумки (3500-4200 сомов)», — уточняет она.

Фото ИА «24.kg». Аксессуары тоже хороший подарок

Михаил торгует турецкой одеждой, в отделе много рубашек, но они не пользуются повышенным спросом в предпраздничные дни. Разные есть покупатели.

Если женщины работают на госслужбе, то чаще они покупают готовые наборы: платок, запонки и галстук за две тысячи. И мужьям, и коллегам.

«Еще берут портмоне и клатчи. Их стоимость от 2,3 тысячи сомов. А вот рубашки на подарки берут редко», — говорит Михаил.

Фото ИА «24.kg». Рубашки в подарок берут редко

Для ведущих активный образ жизни

Заглядывают в поисках презентов и в спортивные отделы. Но, как правило, те, кто-либо сам занимается спортом, либо тот, кому подарок предназначается.

«Приобретают что-то по мелочи, мячики, кепки в основном. Покупают сумки спортивные, если мужчина ходит в спортзал. Крайне редко берут костюмы или кроссовки. За ними, как правило, приходят вдвоем», — ответила продавец отдела Алевтина.

Фото ИА «24.kg». В спортивном магазине тоже можно найти подарок

Будем на связи

В отделах, торгующих сотовыми аппаратами, признаются, что телефоны прекрасный пол для своих половинок в подарок покупает крайне редко.

«Да, бывает, что женщины берут телефон, но в основном такие подарки делают мужчины своим подругам или женам», — признается Самат.

Девушки чаще приобретают аксессуары, наушники, чехлы, флешки и аккумулятор для зарядки телефона. Средний чек – около 1,5 тысячи сомов.

Приобретают их и в качестве подарка коллегам. Вещь по нынешним временам полезная.

Я узнаю его из тысячи...

Готовы раскошелиться дамы и на дорогой парфюм. В фирменном магазине консультанты отметили, что приобретают как дешевые духи, так и дорогие. Средняя цена от 2,2 тысячи сомов. Стоимость зависит и от объема. Девушки приходят одни. Как правило, они четко знают, что подарить своей половинке.

Фото ИА «24.kg». Ювелирные украшения из серебра — на любителя

А вот золотые украшения партнерам дарят крайне редко. Продавец мужского отдела столичного ювелирного магазина Валерий отмечает, что «предпраздничного ажиотажа не чувствуется».

— Может, покупают чуть чаще, чем в обычные дни. На 8 Марта, конечно, покупателей больше. Берут цепочки, печатки. Подарок обойдется в среднем от 6 тысяч сомов.

Нет большой толпы и у витрин с серебром. Администратор признает, что украшения на праздник защитника Отечества покупают редко. В основном это печатки, браслеты, запонки. Средняя покупка — от 1 тысячи сомов.

Выбирать подарок для мужчин, признаемся, нелегко, и выбор в конечном итоге все равно зависит от ваших финансовых возможностей и полета фантазии. Главное — вложить в него вашу любовь, нежность и заботу.