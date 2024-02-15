Смена маршрута автобуса и способ избавления от пробок. Что происходит в Бишкеке

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

В связи с похолоданием школы, которые учатся в субботу, на онлайн переводить не будут .

С 16 февраля частично изменится схема движения автобусного маршрута № 8. Он проходит от села Орок до жилмассива «Алтын-Ордо». Протяженность составляет 49 километров, интервал движения — 10-12 минут. На линии работают 15 автобусов.

«В настоящее время данный вопрос находится на контроле правоохранительных органов», — отметили в муниципалитете.

В столице украли телевизор на новой остановке на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ахунбаева.

День памяти

В парке имени Ататюрка у мемориала воинам-интернационалистам состоялся митинг-реквием, посвященный 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В память о погибших объявлена минута молчания, прозвучали метроном и троекратный оружейный залп, после чего участники мероприятия возложили цветы к памятнику.

Памятные мероприятия прошли и в других городах и населенных пунктах Кыргызстана.

Ограниченный контингент советских войск был введен в Афганистан в декабре 1979 года и выведен почти через 10 лет, 15 февраля 1989-го. В Афганской войне приняли участие 7 тысяч 140 кыргызстанцев, 252 из них погибли в боях, 1,5 тысячи вернулись с различными ранениями, 4 пропали без вести.