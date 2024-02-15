Сильные морозы. В Бишкеке школы на онлайн переводить не будут

Будут ли в связи с ожидаемым похолоданием переводить школы на онлайн-обучение, поинтересовалась читательница 24.kg.

«Холода обещают на выходные, но мой ребенок учится по субботам. Переведут их на онлайн?» — спросила она.

В мэрии ответили 24.kg, что обучение будет в обычном режиме. По данным муниципалитета, в Бишкеке всего 22 школы, в которых суббота — учебный день.

Напомним, синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля.

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