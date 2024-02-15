17:32
USD 89.43
EUR 95.71
RUB 0.98
Агент 024

Сильные морозы. В Бишкеке школы на онлайн переводить не будут

Будут ли в связи с ожидаемым похолоданием переводить школы на онлайн-обучение, поинтересовалась читательница 24.kg.

«Холода обещают на выходные, но мой ребенок учится по субботам. Переведут их на онлайн?» — спросила она.

В мэрии ответили 24.kg, что обучение будет в обычном режиме. По данным муниципалитета, в Бишкеке всего 22 школы, в которых суббота — учебный день.

Напомним, синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/286830/
просмотров: 1040
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. В школах и детсадах сохраняется формат обучения в режиме онлайн
Запоздалое объявление об онлайн-обучении. Кыргызгидромет ответил Минобразования
Саммит СНГ. Помимо школ, на онлайн переходят все образовательные учреждения
Визит Шавката Мирзиеева. Школы Бишкека частично перейдут на онлайн-режим
В Бишкеке три школы переведены на онлайн-обучение. В классах холодно
Отключение света в Бишкеке. В школах онлайн-обучения не будет, сократят уроки
ОРВИ и грипп. В трех областях отдельные школы перешли на онлайн-обучение
Популярные новости
Разрушенная плитка, сломанные скамейки. Парку &laquo;Ынтымак-2&raquo; нужен ремонт Разрушенная плитка, сломанные скамейки. Парку «Ынтымак-2» нужен ремонт
Чудаки парковки. А&nbsp;в&nbsp;жилмассиве &laquo;Ак-Ордо&raquo; на&nbsp;тротуаре оставили КамАЗ Чудаки парковки. А в жилмассиве «Ак-Ордо» на тротуаре оставили КамАЗ
Не&nbsp;дождался властей. Житель Кара-Балты сам поменял лампочки на&nbsp;светофоре Не дождался властей. Житель Кара-Балты сам поменял лампочки на светофоре
Чудаки парковки. Возле школы в&nbsp;микрорайоне &laquo;Восток-5&raquo; машины ездят по&nbsp;тротуару Чудаки парковки. Возле школы в микрорайоне «Восток-5» машины ездят по тротуару
Бизнес
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
15 февраля, четверг
17:31
В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по комбинированной пирамиде В Кыргызстане пройдет чемпионат мира по комбинированной...
17:08
Задержан экс-начальник отдела Налоговой службы по Панфиловскому району
17:08
В Баткене водитель скорой задержан за употребление наркотиков
17:05
Кемпир-абадское дело. В суде объяснили, почему рассматривали дело без адвоката
17:00
Садыр Жапаров рассказал, какое свое имущество он легализовал