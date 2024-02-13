Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля

МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми осадками 13-14 февраля. По его данным, в горных районах, на 55-115-м километрах автодороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу ожидаются сход лавин, а также снежные заносы, накат и гололед.

С 17 по 19 февраля в некоторых регионах страны ожидается резкое понижение температуры, сообщает Гидрометеорологическая служба.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 февраля ночью в Бишкеке ожидается до −8...−10 градусов, временами снег. Днем температура воздуха составит −4...−6 градусов, снег.

18 февраля ночью столбик термометра опустится до −11...−13 градусов, временами снег, днем до −5...−7 градусов.

19 февраля ночью будет −10...−12 градусов, без осадков, днем −2...−4 градуса, без осадков.

Небольшое повышение температуры воздуха ожидается 20-21 февраля.