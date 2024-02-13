23:52
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество

Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля

МЧС распространило штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми осадками 13-14 февраля. По его данным, в горных районах, на 55-115-м километрах автодороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу ожидаются сход лавин, а также снежные заносы, накат и гололед.

С 17 по 19 февраля в некоторых регионах страны ожидается резкое понижение температуры, сообщает Гидрометеорологическая служба.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 февраля ночью в Бишкеке ожидается до −8...−10 градусов, временами снег. Днем температура воздуха составит −4...−6 градусов, снег.

18 февраля ночью столбик термометра опустится до −11...−13 градусов, временами снег, днем до −5...−7 градусов.

19 февраля ночью будет −10...−12 градусов, без осадков, днем −2...−4 градуса, без осадков.

Небольшое повышение температуры воздуха ожидается 20-21 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286658/
просмотров: 474
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин
На дорогах Кыргызстана ожидается сход снежных лавин
Сильные морозы. Школы в Бишкеке будут учиться в режиме онлайн три дня
Сильные морозы. Школы Кыргызстана перевели на обучение в режиме онлайн
В Кыргызстане прогнозируют морозы до −35 градусов
Сильные снегопады. Какие дороги страны закрыты для проезда
В Иссык-Кульской области пурга и гололед. Часть дорог закрыта
Замерзших на трассе Астана — Петропавловск кыргызстанцев спасло МЧС Казахстана
Кыргызстан ждут снегопады и резкое похолодание до 15-20 градусов мороза
Минтранс настоятельно просит водителей сменить летние шины на зимние
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Тест по&nbsp;кыргызскому языку при поступлении в&nbsp;вузы в&nbsp;2024 году будет обязательным Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
23:45
Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон из титана Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон из титана...
23:12
Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
22:37
Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:43
Минобразования утвердило перечень специальностей и направлений, где не нужно ОРТ