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Общество

Артисты Театра оперы и балета посетили с гастролями четыре европейские страны

Артисты Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева посетили с концертами «Руханий мурас — мезгил байланышы» европейские страны. Об этом на пресс-конференции сообщила режиссер театра Найля Рахмадиева.

Кыргызстанцы выступили в Венгрии, Франции, Германии и Австрии.

На концертах прозвучали арии из классических опер, кыргызские песни в исполнении ведущих солистов Театра оперы и балета во главе с народным артистом КР Бактыбеком Ыбыкеевым, фольклорные произведения и мелодии на народных инструментах в исполнении народного артиста КР Нурланбека Нышанова.

Зрители также увидели коллекцию одежды из войлока дизайнера Гульмиры Акматовой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286792/
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