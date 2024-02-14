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Общество

Смерть роженицы. Уволен директор Жайылской территориальной больницы

В связи со смертью роженицы уволен директор Жайылской территориальной больницы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, от занимаемой должности также освобождены заместитель директора по лечебной части и главная медсестра.

Кроме того, на время выяснения обстоятельств случившегося отстранена от исполнения обязанностей заведующая родильным отделением больницы.

В ведомстве напомнили, что по поручению министра Алымкадыра Бейшеналиева 12 февраля создана комиссия Минздрава для служебного расследования и выяснения причин летального случая.

Ранее стало известно, что в больнице скончалась 37-летняя роженица, мать девятерых детей. В парламенте потребовали привлечь к ответственности виновных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286758/
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