Смерть роженицы. Уволен директор Жайылской территориальной больницы

В связи со смертью роженицы уволен директор Жайылской территориальной больницы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, от занимаемой должности также освобождены заместитель директора по лечебной части и главная медсестра.

Кроме того, на время выяснения обстоятельств случившегося отстранена от исполнения обязанностей заведующая родильным отделением больницы.

В ведомстве напомнили, что по поручению министра Алымкадыра Бейшеналиева 12 февраля создана комиссия Минздрава для служебного расследования и выяснения причин летального случая.

Ранее стало известно, что в больнице скончалась 37-летняя роженица, мать девятерых детей. В парламенте потребовали привлечь к ответственности виновных.