Смерть роженицы в роддоме. Депутат требует привлечь к ответственности виновных

На заседании Жогорку Кенеша депутат Шарапаткан Мажитова подняла вопрос материнской и детской смертности.

Она отметила, что недавно в Жайылском родильном доме Чуйской области скончалась роженица. По ее словам, это произошло по вине врачей.

«11 февраля в Жайылском районе Чуйской области в четвертой территориальной больнице скончалась 37-летняя женщина. Кажется, что это произошло по вине врачей. Она мать 9 детей. Они теперь остались без мамы. Это ведь не первый случай. До этого во время родов умерла мать близнецов», — отметила нардеп.

Она подчеркнула, что Кыргызстан занимает лидирующие позиции по смертности детей и матерей.

«Много резонансных случаев. Надо принимать меры, пригласить министра здравоохранения. Надо наказать виновных врачей. Это малая толика случаев, о которых мы знаем, а сколько неизвестных нам фактов? Поэтому я прошу Министерству здравоохранения дать задание и разобраться в этом», — заключила Шарапаткан Мажитова.

Напомним, 12 февраля стало известно, что в роддоме территориальной больницы Жайылского района Чуйской области умерла роженица. В Минздраве сообщали, что создают комиссию для расследования.