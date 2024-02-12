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Общество

Мигрантам в России рассказали о пенсионном обеспечении в ЕАЭС

Посольством Кыргызстана в России организована встреча представителей Евразийской экономической комиссии с лидерами и активистами кыргызских диаспоральных организаций и региональных объединений в РФ. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

На встрече директор департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Алтынай Омурбекова предоставила развернутую информацию о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза. Отдельный акцент сделан на положение социального обеспечения (страхования) трудящихся и членов их семей, нормативно-правовую базу в рамках ЕАЭС, различия в пенсионных системах государств-членов, условия выхода на пенсию в России в разрезе граждан Кыргызстана. Кроме того, обсуждались вопросы реализации соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов Евразийского экономического союза на примере Кыргызстана и России. Большое внимание представители посольства и ЕЭК обратили на важность и необходимость осуществления на территории России легальной трудовой деятельности для формирования пенсионного права у гражданина Кыргызстана.

Участники встречи задали интересующие вопросы по пенсионному обеспечению и медицинскому страхованию.

«Лидеры и активисты кыргызских диаспоральных организаций и региональных объединений отметили продуктивность проведенной встречи для получения необходимой полной информации. Посольство обратилось с просьбой к участникам встречи донести полученную в ходе информацию до всех граждан Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286539/
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