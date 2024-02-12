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Общество

Не заботились о родителях? Лишать детей наследства предлагает депутат

Депутат парламента Марлен Маматалиев инициировал изменения в Гражданский кодекс КР. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Поправки, по словам нардепа, разработаны для обеспечения справедливости и равенства наследников, а также чтобы трудоспособные совершеннолетние дети заботились о своих родителях в преклонном возрасте.

Если наследник не будет заботиться о наследодателе или передаст его в дом престарелых, то он лишается права наследования как по завещанию, так и по закону.

«По кыргызскому обычаю имущество родителей передается тому, кто присматривает за престарелыми родителями, или тому, на чье имя составлено завещание. Если завещания нет, все имущество переходит к младшему сыну. Сегодня даже дети интеллигенции судятся за наследство. Поэтому необходимо регулировать семейные отношения. Предлагаемый законопроект будет способствовать защите прав, интересов и соблюдению требований большинства людей», — говорится в справке-обосновании.

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По законопроекту в первую очередь право на наследование получают наследник, который заботился о наследодателе не менее пяти лет, а также дети наследодателя (в том числе усыновленные), супруг/а и родители в равных долях.

«Жилой дом, квартира, а также предметы домашней обстановки, используемые в доме, передаются наследнику, который жил с наследодателем не менее пяти лет до его смерти и который взял его под свою заботу, независимо от его очереди или доли наследства», — отмечается в предлагаемой редакции.

По действующей редакции кодекса прожить совместно с наследодателем нужно не менее года до его смерти.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286477/
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