Не заботились о родителях? Лишать детей наследства предлагает депутат

Депутат парламента Марлен Маматалиев инициировал изменения в Гражданский кодекс КР. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Поправки, по словам нардепа, разработаны для обеспечения справедливости и равенства наследников, а также чтобы трудоспособные совершеннолетние дети заботились о своих родителях в преклонном возрасте.
«По кыргызскому обычаю имущество родителей передается тому, кто присматривает за престарелыми родителями, или тому, на чье имя составлено завещание. Если завещания нет, все имущество переходит к младшему сыну. Сегодня даже дети интеллигенции судятся за наследство. Поэтому необходимо регулировать семейные отношения. Предлагаемый законопроект будет способствовать защите прав, интересов и соблюдению требований большинства людей», — говорится в справке-обосновании.
По законопроекту в первую очередь право на наследование получают наследник, который заботился о наследодателе не менее пяти лет, а также дети наследодателя (в том числе усыновленные), супруг/а и родители в равных долях.
«Жилой дом, квартира, а также предметы домашней обстановки, используемые в доме, передаются наследнику, который жил с наследодателем не менее пяти лет до его смерти и который взял его под свою заботу, независимо от его очереди или доли наследства», — отмечается в предлагаемой редакции.
По действующей редакции кодекса прожить совместно с наследодателем нужно не менее года до его смерти.