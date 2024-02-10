Цены бьют по карману. Жители о возможном повышении цен на тепло и горячую воду

Авария на ТЭЦ в Бишкеке, которая произошла 2 февраля, вновь подняла тему устаревшего оборудования для теплоснабжения и обеспечения города горячей водой. Власти заговорили о модернизации теплоцентрали, постройке мини-ТЭЦ и дополнительных котельных. И, естественно, об очередном повышении тарифов.

Читайте по теме Минэнерго разрабатывает новую тарифную политику на электричество и тепло

О последнем, в частности, заявил заместитель министра энергетики Таалайбек Байгазиев. Он отметил, что в ближайшее время вновь планируют внести изменения в тарифную политику. «Действующий тарифный план отстал и остался в предыдущих годах», — сказал он.

Последнее повышение цен на тепло и горячую воду было в июне 2023 года. За отопление теперь мы платим 1 тысячу 248 сомов за 1 Гкал. Тарифы на горячую воду по приборам учета — 72 сома за кубометр, по норме потребления — 345 сомов на человека.

Читайте по теме Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат

Директор ОАО «Бишкектеплосеть» Уран Раимбеков сообщил, что для более эффективного ремонта планируется изменить время отключения горячей воды в Бишкеке и продлить его срок до 30-40 дней. Озвучена и возможная дата — с 20 апреля.

Журналист 24.kg поговорила с жителями Бишкека о возможном повышении тарифов и других предложениях энергетиков.

Какие еще коммунальные услуги подорожали в Бишкеке с 2023 года: — Вывоз мусора. Стоимость для населения выросла в 1,8 раза (с 22,5 до 41 сома), для пенсионеров — в 3,75 раза (с 6 сомов до 22,5 сома с одного человека в месяц). — Электричество. С 1 мая кыргызстанцы стали платить 1 сом за киловатт-час. Тариф повысили сразу на 23 тыйына. Малоимущим цену оставили — 50 тыйынов за 1 киловатт-час. — Холодная вода. С 1 июня за 1 кубометр воды стали платить 10,45 сома (без учета налогов). — Проезд в общественном транспорте. Подорожал с 30 января 2024 года. При безналичной оплате — 17 сомов, наличной — 20 сомов.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока неизвестно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переводили на онлайн-обучение. Только 7 февраля власти сообщили о полном восстановлении подачи тепла и горячей воды в жилые дома.