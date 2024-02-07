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Сюжет: Авария на ТЭЦ Бишкека - 2024

Авария на ТЭЦ Бишкека. Все абоненты подключены к отоплению и горячей воде

Все абоненты подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Об этом сообщил директор филиала ОАО «Электрические станции» Бишкектеплосеть Уран Раимбеков.

«Все жилые дома по городу подключены. Также 63 медицинских учреждения, включая все роддома, 84 дошкольных учреждения, 54 школы. Все социальные объекты и 59 крупных потребителей. На данный момент система работает согласно фактическим параметрам — давлению и температуре, выдаваемой от ТЭЦ», — сказал Уран Раимбеков.

2 февраля ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, точно пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. К вечеру 2 февраля подачу тепла и горячей воды в Бишкеке частично восстановили.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286116/
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