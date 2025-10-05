11:53
Общество

Переврезка трубопровода. Часть Бишкека 6 октября останется без горячей воды

6 октября 2025 года с 9.00 до 18.00 временно отключат горячую воду в связи с переврезкой трубопроводов на тепловой сети на улице Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

  • улица Гоголя, дома № 114, 116/2, 116, 116/1, 179, 191, 133 (медицинский центр);
  • улица Михаила Фрунзе, дома № 300, 423, 425, 429б (отель «Достук»);
  • улица Жумабека, дома № 64, 83, 79/1 (детский сад);
  • улица Семашко, дома № 5, 7, 9.

Муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» рассчитывает на понимание жителей.
