Ситуация с корью в Кыргызстане остается напряженной

Эпидемиологическая ситуация по кори остается напряженной. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, на 6 февраля выявлено 2 тысячи 436 случаев заболевания.

Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

«Министерством здравоохранения с целью координации ответных мер на вспышку кори с начала 2024 года проводятся выездные и оперативные штабы по обсуждению текущей эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью и краснухой, принятых мер по локализации вспышки кори. Их основной целью является проведение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по снижению заболеваемости и недопущению летальных случаев», — отметили в центре.

Решением оперативного штаба организациями здравоохранения будут составлены планы дальнейших действий по ответным мерам на вспышку кори:

усиление плановой иммунизации на территориях Чуйской, Ошской областей, в Бишкеке и Оше;

проведение вакцинации среди контактных лиц с больным корью;

усиление мероприятий по повышению охвата профилактическими прививками с акцентом на родителей-отказников.

По данным РЦИ, за 2023-й зарегистрированы 7 тысяч 46 подтвержденных случаев кори и 9 летальных случаев: 8 — детей от 1 года до 18 лет и 1 — до года (пяти месяцев).