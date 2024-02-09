Афиша Бишкека на выходные: благотворительный концерт, спектакли и выставки

Театры

10-11 февраля. Спектакль «Саадак какты»

Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

10 февраля. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга Пьера Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

10 февраля. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях. Возрастное ограничение: 14+.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

10-11 февраля. Моноспектакль «Голос»

Спектакль представляет собой рефлексию о жизни в новой реальности, взяв за основу размышления украинского поэта, режиссера, социолога Мыколы, голос которого отражается через исполнение кыргызстанской актрисы, певицы и гражданской активистки Зере. Спектакль идет на русском и кыргызском языках.

«Театр 705», 19.00.

11 февраля. Балет «Жизель»

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о «виллисах» — невестах, умерших до свадьбы.

В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

11 февраля. Спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря»

В сюжете есть все, о чем обычно пишет Чингиз Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

5-13 февраля. Выставка

Вас ждет увлекательное исследование культуры Центральной Азии через взгляд талантливой художницы Бегимай Исаевой.

Ресторан Zerno, 11.00-23.00.

2-11 февраля. Выставка «Графика»

25 выпускников и студентов отделения графики КГХУ имени Семена Чуйкова представят свои работы.

Галерея «Дубовый парк» Союза художников, 11.00-17.00.

7-26 февраля. Выставка «Городские мотивы»

В выставке принимают участие молодые, но уже известные художники Талгат Бокоев и Жаныбек Суйунбеков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-21.00.

Концерты, фестивали

11 февраля. Благотворительный концерт «Созвездие добра»

В концерте примут участие звезды кыргызской эстрады Бек Исраилов, Айым Айылчиева, Жийдеш Идирисова, Омар, Кайрат Примбердиев, Салтанат Аширова, группы «Кайрос», Combo Music Band и многие другие. Подробнее

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 17.00.

Лекции, семинары

10 февраля. Мастер-класс

Мастер-класс проведет художник Талгат Бокоев. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ), 14.00.

Для детей

10-11 февраля. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Сценография «Сказка о царе Салтане» выполнена в стиле традиционной русской народной росписи. Зрители оказываются на площади небольшого городка, где становятся участниками кукольного представления.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

11 февраля. Спектакль «Кумурска — токой сакчысы»

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

11 февраля. Сказка «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.