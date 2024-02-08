Израиль отверг план прекращения огня в Газе

Израиль отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, содержащиеся в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщило CNN.

«Мы не взяли на себя никаких обязательств по поводу каких-либо бредовых требований ХАМАС», — сообщил политик. По его словам, для урегулирования ситуации необходимо провести переговоры, однако, как утверждает премьер-министр, палестинская сторона не предпринимает соответствующих шагов.

Ранее стало известно, что ХАМАС предложило Израилю план прекращения огня на четыре с половиной месяца, освобождения всех заложников и вывода израильских войск из сектора Газа.

Представители палестинского движения также поддержали трехэтапный план прекращения огня в анклаве, который разработан по итогам переговоров в Париже при посредничестве Египта, Катара и США.