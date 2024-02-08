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Общество

Израиль отверг план прекращения огня в Газе

Израиль отказывается выполнять требования радикального палестинского движения ХАМАС, содержащиеся в трехэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщило CNN.

«Мы не взяли на себя никаких обязательств по поводу каких-либо бредовых требований ХАМАС», — сообщил политик. По его словам, для урегулирования ситуации необходимо провести переговоры, однако, как утверждает премьер-министр, палестинская сторона не предпринимает соответствующих шагов.

Ранее стало известно, что ХАМАС предложило Израилю план прекращения огня на четыре с половиной месяца, освобождения всех заложников и вывода израильских войск из сектора Газа.

Представители палестинского движения также поддержали трехэтапный план прекращения огня в анклаве, который разработан по итогам переговоров в Париже при посредничестве Египта, Катара и США.

  • Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников.

  • В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранцев и рабочих. Пострадали более 5 тысяч.

  • В ответ армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа и объявила о его полной блокаде сектора Газа — остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

  • В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч человек, более 63 тысяч получили ранения.

  • Палестино-израильский конфликт много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано только израильское.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286247/
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