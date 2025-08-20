В Израиле одобрили проект по строительству поселений на Западном берегу Иордана

В Израиле одобрили спорный проект по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан. Цель — предотвратить создание палестинского государства, передает Deutsche Welle.

Комитет по планированию израильской гражданской администрации одобрил проект Е1, сообщило движение «Мир сейчас». Он предусматривает масштабное строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

Официальная цель проекта — предотвращение создания возможного палестинского государства, заявил ранее министр финансов и лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич. Речь идет о строительстве примерно 3 тысяч 400 домов между Восточным Иерусалимом и другим израильским поселением Маале-Адумим.

Из-за своего географического положения этот район считается крайне проблемным в конфликте с палестинцами. Застройка фактически разделит Западный берег на северную и южную части. Тем самым создание целостной территории будущего палестинского государства будет крайне затруднено.

Поселения на Западном берегу незаконны с точки зрения международного плана, а Е1 вызывает особенно резкую критику, его строительство несколько раз откладывалось. Эти планы раскритиковал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Берлин выступает за создание двух государств. «Мы настоятельно советуем не идти дальше этим путем», — заявил Вадефуль.