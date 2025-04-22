Израилю и ХАМАС предложили заключить перемирие до семи лет

Посредники предложили Израилю и ХАМАС заключить перемирие до семи лет, сообщило BBC News со ссылкой на палестинского чиновника.

Уточняется, что высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с переговорами о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявил, что катарские и египетские посредники предложили новую формулу прекращения войны в секторе Газа. По его словам, инициатива предусматривает перемирие от пяти до семи лет, освобождение всех израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, официальное прекращение войны и полный уход Израиля из сектора Газа.

Высокопоставленная делегация ХАМАС должна была прибыть в Каир для консультаций.

Прекращение огня в войне Израиля против ХАМАС нарушено месяц назад, когда Израиль возобновил удары по сектору Газа, обе стороны обвиняли друг друга в неспособности поддерживать перемирие.

Израиль пока не прокомментировал план посредников.