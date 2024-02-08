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Общество

Пересадка почки. Обучение в Турции пройдут врачи Национального госпиталя

В Национальном госпитале сформировали бригаду врачей, которые пройдут обучение по трансплантологии органов в Турции. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, завтра, 9 февраля, отправят четырех врачей-урологов, через месяц еще четырех. С ними встретился глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

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Он отметил, что в Национальном центре охраны материнства и детства уже есть обученные специалисты (недавно там сделали первую бесплатную пересадку почки 22-летней пациентке. — Прим. 24.kg).

«Эта бригада после обучения будет проводить пересадку почек на базе Кыргызско-Турецкой больницы. Поэтому у вас большая ответственность. Желаю успехов в обучении», — сказал он.

Ранее на трехмесячную стажировку в Турцию отправили бригаду специалистов Национального хирургического центра для получения необходимых знаний и практического опыта для операций по трансплантации печени.

Президент Садыр Жапаров поручил бесплатно пересаживать почки получающим гемодиализ кыргызстанцам. Сегодня в стране его получают более 2 тысяч 500 граждан. Из них 50 пациентов нашли донора, прошли полное медицинское обследование и готовятся к пересадке почек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286236/
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