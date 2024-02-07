18:36
USD 89.43
EUR 96.11
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову изменили меру пресечения

Бишкекский городской суд изменил меру пресечения Бектуру Асанову на подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. Об этом 24.kg сообщил адвокат Эркин Саданбеков.

Остальным следственно-арестованным суд продлил меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО-1.

Ранее СИН сообщала, что Бектур Асанов 4 декабря 2023 года в душе поскользнулся и упал на кафельный пол. После его стали беспокоить боли в шейной области позвоночника. 14 декабря сделали МРТ. В январе его госпитализировали и прооперировали в Национальном госпитале, после перевели в лечебное учреждение СИН № 31 в селе Молдовановка.

  • 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других — неоднократно призывали освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286172/
просмотров: 1071
Версия для печати
Материалы по теме
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалды, бирок абалы оор
Кемпир-абадское дело. Бектур Асанов прооперирован, но его состояние тяжелое
Кемпир-абадское дело. СИН проводит проверку по заявлению Темира Махмудова
Кемпир-абадское дело. Больше десятка приставов и конвоиров заполнили зал
Кемпир-Абад иши: шаардык сот абактагыларды камакта калтырды
Кемпир-Абад иши. Бектур Асановго операция жасалат
Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову проведут операцию
Кемпир-Абад иши. Айыпталуучулардын бири шашылыш операцияга муктаж
Кемпир-абадское дело. Один из обвиняемых нуждается в срочной операции
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Проезд в&nbsp;общественном транспорте подорожал. Что об&nbsp;этом думают жители Бишкека Проезд в общественном транспорте подорожал. Что об этом думают жители Бишкека
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Бизнес
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата Как ортопеды Acıbadem возвращают здоровье опорно-двигательного аппарата
7 февраля, среда
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества умеренный Загрязнение воздуха в Бишкеке. Индекс качества умеренны...
18:06
В Караколе солдат избивают и плохо кормят. Погранслужба о подробностях скандала
18:03
На три дня временно закроют пункты пропуска на границе с Китаем
17:56
Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо Садыру Жапарову
17:43
В медучреждениях Оша не хватает врачей и проблемы по детской смертности