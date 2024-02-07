Кемпир-абадское дело. Бектуру Асанову изменили меру пресечения

Бишкекский городской суд изменил меру пресечения Бектуру Асанову на подписку о невыезде в связи с состоянием здоровья. Об этом 24.kg сообщил адвокат Эркин Саданбеков.

Остальным следственно-арестованным суд продлил меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО-1.

Ранее СИН сообщала, что Бектур Асанов 4 декабря 2023 года в душе поскользнулся и упал на кафельный пол. После его стали беспокоить боли в шейной области позвоночника. 14 декабря сделали МРТ. В январе его госпитализировали и прооперировали в Национальном госпитале, после перевели в лечебное учреждение СИН № 31 в селе Молдовановка.

22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.