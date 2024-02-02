Авария на ТЭЦ. В работу введен еще один котел

На ТЭЦ Бишкека на данный момент дополнительно введен в работу 12-й котлоагрегат. Об этом сообщает республиканский медиаштаб.



Итого в работе котлоагрегаты 3-й, 4-й, 9-й, 11-й, 12-й и 13-й.



«Температура +65 градусов, по мере ввода котлоагрегатов будет повышаться градус горячей воды, подаваемой в тепловые сети», — говорится в сообщении.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем.