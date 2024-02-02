В Бишкектеплосети напомнили, куда можно обратиться по вопросам отопления

В связи с нештатной ситуацией кол-центр будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в Бишкектеплосети.

Отмечается, что составлен график дежурств и организованы дополнительные оперативные службы.

При авариях или в случае возникших вопросов, касающихся теплоснабжения, можно обращаться:

центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166;

диспетчерская служба: 0312568558;

дежурные инженеры по внутридомовым системам центрального района: 0312365719, 0312300767;

дежурные инженеры по внутридомовым системам южного района: 0312510622, 0312217406.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещает возобновить подачу тепла до 22.00.