«Бишкектеплосеть» получила новую спецтехнику

В мэрии столицы Кыргызстана состоялась церемония передачи специальной техники муниципальному предприятию «Бишкектеплосеть». Мероприятие прошло в рамках проекта «Улучшение теплоснабжения», реализуемого с целью повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения города, сообщила пресс-служба муниципалитета.

Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что новая техника позволит значительно повысить качество, безопасность и оперативность обслуживания тепловых сетей.

Предприятию передали 27 единиц машин и 33 единицы спецтехники, среди которых — манипуляторы, экскаваторы, асфальторезное и бетоносмесительное оборудование, мобильные генераторы и другие виды техники, необходимые для эффективного обслуживания теплосетей.

«Мы не остановимся на достигнутом и продолжим оснащать городские предприятия современной техникой. Призываю ответственно использовать предоставленное оборудование и бережно относиться к нему, ведь каждая единица техники служит нашему городу и нашим гражданам», — подчеркнул глава города.

Проект реализуется при поддержке Всемирного банка — Международной ассоциации развития. Его общая стоимость составляет $37,9 миллиона, из которых $8 миллионов предоставлены на грантовой основе.

В рамках проекта провели масштабную модернизацию теплосетей: