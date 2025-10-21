«Бишкектеплосеть» получила новую спецтехнику

В мэрии столицы Кыргызстана состоялась церемония передачи специальной техники муниципальному предприятию «Бишкектеплосеть». Мероприятие прошло в рамках проекта «Улучшение теплоснабжения», реализуемого с целью повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения города, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Мэр Айбек Джунушалиев отметил, что новая техника позволит значительно повысить качество, безопасность и оперативность обслуживания тепловых сетей.
Предприятию передали 27 единиц машин и 33 единицы спецтехники, среди которых — манипуляторы, экскаваторы, асфальторезное и бетоносмесительное оборудование, мобильные генераторы и другие виды техники, необходимые для эффективного обслуживания теплосетей.
«Мы не остановимся на достигнутом и продолжим оснащать городские предприятия современной техникой. Призываю ответственно использовать предоставленное оборудование и бережно относиться к нему, ведь каждая единица техники служит нашему городу и нашим гражданам», — подчеркнул глава города.
В рамках проекта провели масштабную модернизацию теплосетей:
- реконструированы магистральные трубопроводы;
- установлен 221 индивидуальный тепловой пункт;
- отремонтировано и модернизировано 1 тысяча 825 метров тепловых сетей;
- установлены приборы учета тепла по 2 тысячам 210 адресам.