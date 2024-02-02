22:13
USD 89.32
EUR 96.38
RUB 0.99
Общество

В Бишкеке неизвестные ограбили иностранных студентов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении нападения на иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что произошло разбойное нападение на квартиру, где проживали иностранные граждане.

«Милиция установила, что неизвестные, угрожая ножом, забрали мобильные телефоны и $500», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье разбой, задержано шесть человек. Стало известно, что девушка постучала в квартиру иностранцев и попросила воспользоваться уборной. Когда ее пустили, следом ворвались мужчины и ограбили студентов. 

Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285790/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке иностранец пытался ограбить магазин
Одиннадцать человек задержаны в Оше по подозрению в ограблении и терроризме
В одном из кафе Сокулука ограбили девушку. Подозреваемые задержаны
В городе Ош у задержанных членов ОПГ обнаружен большой схрон оружия
Задержаны налетчики, совершившие в Сокулуке нападение на бизнесменов из Китая
В Сокулукском районе раскрыто дерзкое разбойное нападение на один из магазинов
В Москве кыргызстанца ограбили на $100 тысяч, выстрелив в него дважды
Граждан Кыргызстана ограбили в аэропорту «Домодедово» на $4 миллиона
Двое мужчин, угрожая ножом, ограбили дом горожанина. Подозреваемых задержали
В Чуйской области задержали пятерых грабителей
Популярные новости
Повышение тарифа. Как экономить на&nbsp;проезде и&nbsp;где купить транспортные карты Повышение тарифа. Как экономить на проезде и где купить транспортные карты
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
2 февраля, пятница
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть прилож...
21:48
В Бишкеке неизвестные ограбили иностранных студентов
21:38
Авария на ТЭЦ. Пострадавшим окажут медпомощь турецкие специалисты
21:30
В Лебединовке пропал мужчина. Он тяжело болен
21:20
В квартале «Кызыл-Дон» города Баткена построят панораму