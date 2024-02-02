В Бишкеке неизвестные ограбили иностранных студентов

В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении нападения на иностранных студентов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что произошло разбойное нападение на квартиру, где проживали иностранные граждане.

«Милиция установила, что неизвестные, угрожая ножом, забрали мобильные телефоны и $500», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье разбой, задержано шесть человек. Стало известно, что девушка постучала в квартиру иностранцев и попросила воспользоваться уборной. Когда ее пустили, следом ворвались мужчины и ограбили студентов.

Расследование уголовного дела продолжается.