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Общество

За три года в Кыргызстане построили 189 школ

За три года в Кыргызстане построили 189 школ. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве подчеркнули, что глава государства в последние три года уделяет особое внимание строительству образовательных организаций в регионах и капитальному ремонту старых школ.

«За счет средств республиканского бюджета, различных фондов, учреждений в целом построены 189 школ, в еще 43 выполнен капитальный ремонт. Кроме того, в четырех учебных заведениях возведены дополнительные корпуса, в девяти построены спортивные залы», — отметили в Минобразования.

В министерстве добавили, что за всю историю независимой страны самое большое количество школ сдано в эксплуатацию в 2023-м — построено 123 учебных заведения, в 1 школе построен дополнительный корпус, в 19 выполнен капитальный ремонт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284983/
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