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Общество

Министерство образования и науки намерено создать издательство «Окуу китеби»

Министерство образования и науки намерено создать государственное издательство, специализирующееся на издании учебников, для осуществления полноценной издательской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«23 июня 2023 года между министерством и ОАО «Учкун» составлено соглашение, что до создания государственного издательства задача по изданию учебников возложена на «Учкун». Ранее эти работы выполняло издательство «Мектеп», а затем подготовка учебно-методических комплексов (от набора текста на компьютере до подготовки к печати) осуществлялась в типографии», — сказали в МОиН.

В настоящее время министерство вместе с компетентными специалистами и экспертами, имеющими достаточный опыт в сфере книгоиздания, работает над созданием государственного издательства.

«В этом направлении Министерство образования намерено достичь цели, не требуя дополнительных средств из республиканского бюджета, а правильно распределив внутренние ресурсы. Иными словами, в качестве уполномоченного государственного органа в сфере образования министерство, объединив основанные и учрежденные им Республиканский научно-практический центр «Окуу китеби» и учреждение «Жаңы китеп», намерено создать государственное учреждение «Издательство «Окуу китеби», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284799/
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