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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонт на водозаборе «Северный» и городских водопроводных сетях.

Воды не будет с 9.00 до 22.00 в районе, ограниченном улицами Куренкеева, Абдрахманова, Елебесова, Бельской, Саадаева, рекой Ала-Арчой, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии и БЧК, а также в жилых массивах «Красный строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик» и «Салам-Алик».

Столичный муниципалитет приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261972/
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