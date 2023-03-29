Священный Рамазан. В Москве кыргызы и таджики собрались на совместный ооз ачар

В Москве кыргызы и таджики провели ооз ачар дружбы и добрососедства. Об этом 24.kg cообщили в совете кыргызской диаспоры.

Отмечается, что в мероприятии участвовали аксакалы, проживающие в московском регионе, представители дипломатических служб, диаспор двух стран и религиозные деятели Кыргызстана и Таджикистана.

«Нам исторически судьба предопределила навечно сосуществовать вместе, жить и строить повседневную жизнь с учетом соседства. Нас связывает не только многовековая судьба, но и особая духовная близость, сходство в религии и тысячелетней богатой культуре наших народов, наше прошлое, настоящее и будущее. Пусть месяц Рамазан станет основой мира, дружбы, добрососедства и взаимопонимания», — сказал руководитель совета кыргызской диаспоры в Москве и Московской области Раимбек Аттокуров.

В завершении мероприятия имамы прочитали Коран и совершили дуа.