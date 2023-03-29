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Общество

Швейцария поможет Кыргызстану улучшить содержание пациентов в стационарах

Швейцария совместно с ВПП ООН улучшает условия жизни лиц, проживающих в социальных стационарных учреждениях Кыргызстана. Об этом сообщает посольство страны в Бишкеке. 

По данным дипмиссии, министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев, посол Швейцарии в КР Оливье Бангертер, представитель и страновой директор Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) КР Кожиро Накай посетили Жайылское психоневрологическое социальное учреждение после завершения ремонтных работ в рамках проекта, направленного на улучшение условий жизни таких пациентов.

Ранее правительство Швейцарии выделило $473 тысячи и ВПП ООН в партнерстве с департаментом социальной защиты Минтруда завершили ремонт в шести стационарных учреждениях в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. Обеспечен доступ к воде, отремонтированы пищеблоки.

Повышены также физиологические нормы питания, в суточные рационы включены овощи и мясо. Они не не пересматривались с 2007 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261925/
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