Антисанитария и спертый воздух. Правозащитники побывали в нескольких ИВС на юге

Сотрудники территориального представительства Национального центра по предупреждению пыток по Джалал-Абадской области посетили ИВС Таш-Комурского, Аксыйского и Ала-Букинского РОВД. Они также проверили школу-интернат в селе Шакафтар Чаткальского района и ИВС в городе Кара-Куле. Подробности сообщили в организации.

Уточняется, что правозащитники выявили серьезные нарушения. В Ала-Букинском и Аксыйском ИВС находятся следственно-арестованные, в отношении которых есть постановление суда о заключении их под стражу сроком на два месяца в СИЗО-5 в Оше.

Суд города Таш-Кумыра вынес постановление об их содержании в Таш-Комурском ИВС до окончания судебного разбирательства. Согласно законодательству, водворенные в ИВС могут там находиться до 48 часов и в некоторых случаях по постановлению суда содержание могут продлить до 10 дней. После чего подследственного должны переводить в СИЗО. В случае продолжения содержания в ИВС суд должен каждые 10 дней выносить соответствующее постановление.

В школе-интернате питание выдают меньше установленных законодательством норм. По словам директора школы, на каждого ребенка приходится по 350 граммов пищи. Однако на момент проведения проверки были взвешены тарелка с едой – ее вес составил 490 граммов и эта же тарелка, но пустая – ее вес составил 362 грамма. Проверяющие пришли к выводу, что ребенку выдают всего по 130-140 граммов еды. Хлеб подают плохо пропеченным.

В ИВС Кара-Куля также нашли ряд нарушений:

не работает система вентиляции, в связи с чем на стенах и потолках камер образовалась плесень;

не работают душевые кабины и туалет;

полностью не соблюдаются санитарные нормы;

не работают холодильники.

По всем этим фактам составлены акты и направлены соответствующие письма.