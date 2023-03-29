05:39
USD 89.32
EUR 98.03
RUB 1.01
Общество

Антисанитария и спертый воздух. Правозащитники побывали в нескольких ИВС на юге

Сотрудники территориального представительства Национального центра по предупреждению пыток по Джалал-Абадской области посетили ИВС Таш-Комурского, Аксыйского и Ала-Букинского РОВД. Они также проверили школу-интернат в селе Шакафтар Чаткальского района и ИВС в городе Кара-Куле.  Подробности сообщили в организации.

Уточняется, что правозащитники выявили серьезные нарушения. В Ала-Букинском и Аксыйском ИВС находятся следственно-арестованные, в отношении которых есть постановление суда о заключении их под стражу сроком на два месяца в СИЗО-5 в Оше. 

Суд города Таш-Кумыра вынес постановление об их содержании в Таш-Комурском ИВС до окончания судебного разбирательства. Согласно законодательству, водворенные в ИВС могут там находиться до 48 часов и в некоторых случаях по постановлению суда содержание могут продлить до 10 дней. После чего подследственного должны переводить в СИЗО. В случае продолжения содержания в ИВС суд должен каждые 10 дней выносить соответствующее постановление.

В школе-интернате питание выдают меньше установленных законодательством норм. По словам директора школы, на каждого ребенка приходится по 350 граммов пищи. Однако на момент проведения проверки были взвешены тарелка с едой – ее вес составил 490 граммов и эта же тарелка, но пустая – ее вес составил 362 грамма. Проверяющие пришли к выводу, что ребенку выдают всего по 130-140 граммов еды. Хлеб подают плохо пропеченным. 

В ИВС Кара-Куля также нашли ряд нарушений:

  • не работает система вентиляции, в связи с чем на стенах и потолках камер образовалась плесень;
  • не работают душевые кабины и туалет;
  • полностью не соблюдаются санитарные нормы;
  • не работают холодильники.

По всем этим фактам составлены акты и направлены соответствующие письма.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261886/
просмотров: 1869
Версия для печати
Материалы по теме
Доплата за обогреватель. В ГКНБ провели беседы с руководителями крупных рынков
Грубые нарушения выявлены в работе ветеринарных служб Кыргызстана
В Беловодской вспомогательной школе-интернате избили воспитанника
В ИВС Кыргызстана не созданы даже минимальные условия для содержания задержанных
Подозреваемый в домогательствах к несовершеннолетней повесился в ИВС Токмака
Нелегально, не стерильно, без образования. В ЖК подняли вопрос о косметологах
Задержан владелец иностранных компаний, занимающихся добычей нефти в КР
Глава ФОМС рассказал, почему аудит нашел нарушения в бюджете ведомства
Переполненные камеры. Правозащитники возмутились условиями в ИВС ОВД Кара-Суу
Каша с червями. Директора садика № 173 Бишкека уволили
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;начале следующей недели ожидаются снег и&nbsp;похолодание В Кыргызстане в начале следующей недели ожидаются снег и похолодание
Новые правила въезда в&nbsp;КР. 136 граждан Узбекистана не&nbsp;пропустили на&nbsp;границе Новые правила въезда в КР. 136 граждан Узбекистана не пропустили на границе
Как можно уехать с&nbsp;нового автовокзала. Схемы движения автобусов Как можно уехать с нового автовокзала. Схемы движения автобусов
Мы&nbsp;против, нам не&nbsp;выгодно. Водители с&nbsp;Восточного автовокзала о&nbsp;его переносе Мы против, нам не выгодно. Водители с Восточного автовокзала о его переносе
Бизнес
В&nbsp;MBANK сообщили о&nbsp;разрешении ситуации В MBANK сообщили о разрешении ситуации
Реальный кешбэк в&nbsp;MegaPay при оплате госуслуг! Реальный кешбэк в MegaPay при оплате госуслуг!
&laquo;РСК Банк&raquo; и&nbsp;China National Heavy Machinery Corporation подписали договор «РСК Банк» и China National Heavy Machinery Corporation подписали договор
&laquo;О!Деньги&raquo;&nbsp;&mdash; первый финтех в&nbsp;Кыргызстане, запустивший карты Visa с&nbsp;Google Pay «О!Деньги» — первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с Google Pay
15 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 января, воскресенье
21:27
Карту затерянных городов Амазонии создали ученые
21:07
В MBANK сообщили о разрешении ситуации
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 января: ливни и снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакли
16:53
Списываются деньги. В соцсетях массовые жалобы на работу приложения MBANK