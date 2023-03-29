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Общество

Индонезия предлагает иностранным студентам обучение без получения степени

Правительство Индонезии предлагает иностранным студентам обучение без получения ученой степени Darmasiswa. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По ее данным, заявки на участие в конкурсном отборе принимаются на официальном сайте программы до 7 апреля. Студентам предоставляется возможность изучать индонезийский язык, искусство и культуру в одном из 68 университетов страны.

Грант покрывает расходы на обучение, приобретение учебных материалов, а также ежемесячно выплачивается стипендия.

Стипендию могут получить кандидаты в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие оконченное среднее образование или его эквивалент, холостые, хорошо владеющие английским (сертификат TOEFL/TOEIC/IELTS и другие) или индонезийским языком.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261884/
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